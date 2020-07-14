Угорщина оновила правила в'їзду українців – Держтуризм

Від середи, 15 липня, буде оновлено правила в'їзду (транзиту) до Угорщини громадян України.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України в Facebook.

"З 15 липня 2020 року право в’їзду в Угорщину мають громадяни України: 1) які є членами сім’ї громадян Угорщини; 2) які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їхніх сімей; 3) які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни понад 90 днів; 4) які прибувають з країн із середнім рівнем розповсюдження коронавірусу; 5) які прибувають із країн з низьким рівнем розповсюдження коронавірусу (не віднесені ні до "жовтої", ні до "червоної" категорії); 6) в межах тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в інших випадках, зокрема коли особа прибуває з країни з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, зокрема й з України, в’їзд до Угорщини можливий лише після отримання дозволу угорської поліції. Зокрема, за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку.

Громадяни України, які вказані у пунктах 1-4 та прибувають із країн з середнім та високим рівнями розповсюдження коронавірусу, можуть бути звільнені від карантину за наявності довідки органу охорони здоров'я щодо результатів двох негативних тестів на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) з різницею видачі щонайменше 48 годин. Довідка має бути видана впродовж останніх п’яти днів та оформлена англійською чи угорською мовами або перекладена на вказані мови.

Зазначається, що станом на сьогодні громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо вони повертаються в Україну, а також у разі коли особа: надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію; відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення); має документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).