У пункті пропуску “Тиса” чекають на виїзд в Угорщину 200 авто

На кордоні з Угорщиною перед пунктом пропуску “Тиса” спостерігається накопичення легкових автомобілів, які прямують на виїзд з України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“На даний час перед пунктом пропуску "Тиса" спостерігається накопичення легкових автомобілів, які прямують на виїзд з України. Наразі на оформлення очікують близько 200 транспортних засобів”, - йдеться у повідомленні.

Основними причинами збільшення кількості подорожуючих, які прямують до Угорщини, є можливість транзитного проїзду через територію Угорщини громадянами України, що мають право на тимчасове або постійне проживання на території країн Євросоюзу, а також нещодавно оголошене у ЗМІ рішення уряду Угорщини щодо посилення протиепідемічних обмежень під час в’їзду до Угорщини.

Керівництво Чопського прикордонного загону організувало взаємодію із представниками поліції Угорщини з метою прискорення здійснення контрольних операцій щодо громадян, які перетинають державний кордон.

Громадян, які планують поїздки до Угорщини, прикордонники просять врахувати ситуацію, що склалася.

У ДПСУ нагадують, що усі транспортні засоби проходять прикордонний, митний та інші види контролю у порядку черги та у відповідності до вимог чинного законодавства та про адміністративну відповідальність за порушення режиму у пункті пропуску та громадського порядку.

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