Жовківський заповідник передають в управління Львівській галереї мистецтв

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) продовжує роботу над впровадженням ефективних механізмів управління в сфері охорони культурної спадщини.

Про це повідомляють у пресслужбі МКІП.

"Одним з ключових елементів цієї програми є об’єднання локальних об’єктів (заповідників, пам’яток) у рамках крупніших інституцій, які мають більше системних спроможностей і здатні налаштувати управлінські процеси за найкращими європейськими стандартами", – йдеться у повідомленні.

Так, зараз розпочато процедуру передання Державного історико-архітектурного заповідника в м. Жовкві (Львівська область) в оперативне управління Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

У міністерстві переконані, що це дасть змогу, зокрема, залучити найкращих реставраторів, екскурсоводів та інших фахівців, забезпечити експозиційне наповнення нині порожніх приміщень, включити об’єкти до європейських туристичних путівників і маршрутів тощо.

Крім того, після передання заповідника Львівській національній галереї мистецтв його працівники можуть очікувати на суттєве збільшення заробітної плати – в середньому втричі.