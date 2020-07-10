Для розвитку внутрішнього туризму зараз вдалий момент – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що нині, у період коронакризи та фінансової нестабільності, вдалий час для розвитку внутрішнього туризму.

Таку думку він висловив на брифінгу в п'ятницю, 10 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час кризи для запуску внутрішнього туризму якраз вдалий момент. Ми вивозимо з країни у 4-5 разів більше грошей, ніж завозимо сюди. Орієнтація має бути не тільки на туристичні сфери тяжіння, а й на сферу послуг, яка у цій галузі існує", – сказав Ткаченко.

За його словами, у нинішніх умовах також варто звернути увагу та направити зусилля на підтримку кіно. Йдеться не тільки про знімання фільмів, а й серіалів із наративами, пов'язаними з українськими героями, історією. "Чому серіали? Тому що їх можна зняти в умовах напівкризи швидко і їх побачить якомога більша кількість населення. Це також своєрідний крок назустріч телеканалам, продакшнстудіям, які теж потерпають у цій ситуації", – зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Ткаченко заявив про наміри Міністерства культури та інформаційної політики допомагати заповідникам збільшити кількість відвідувачів.