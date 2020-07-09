МКІП допоможе заповідникам у промоції та реставрації – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) допомагатиме заповідникам збільшити кількість відвідувачів, а також розгляне питання щодо реставрації.

Про це повідомив глава МКІП Олександр Ткаченко у Facebook після спілкування з керівниками заповідників на платформі Zoom.

«Чекатиму від керівників на прогнози фінансового плану до кінця року. А далі будемо працювати над збільшенням кількості туристів і відвідувачів. Також посилюватимемо їхню інформаційну підтримку. Її надамо. А ще інвестуватимемо у промо й маркетинг. Наш національний проєкт «Велике будівництво», який підтримав Президент, допоможе у цьому», - написав Ткаченко.

За його словами, за період карантину втрати у цій сфері є значними, особливо щодо кількості відвідувачів та попиту на екскурсії. У середньому, кількість відвідувачів зменшилася вдвічі, а доходи - в 1,5 раза. Проте деякі заповідники вже повернулися у більш-менш стабільний графік, дотримуючись усіх санітарних вимог.

«Найближчим часом окремо поспілкуюсь особисто з керівниками: про необхідну проєктну документацію та який обсяг коштів необхідний для тотальної реставрації», - додав міністр.

На його переконання, командна робота дозволить розраховувати не тільки на державну підтримку, а й на західних партнерів та залучення державно-приватного партнерства.