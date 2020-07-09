Фільм Сенцова отримає 25 мільйонів з бюджету – Ткаченко

Фільм «Носоріг» українського режисера Олега Сенцова отримає державну підтримку у розмірі 25 млн грн.

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який узяв участь у засіданні Ради державної підтримки кінематографії.

«Фільм «Носоріг» Олега Сенцова отримає державну підтримку у розмірі 25 млн грн», - написав Ткаченко.

Він зазначив, що на засіданні Ради державної підтримки кінематографії висловив свою точку зору щодо підтримки виділення коштів на виробництво фільму Сенцова.

Міністр нагадав, що цей проєкт переміг у третьому конкурсі у 2012 році, але підписання угоди з переможцем переносилося двічі з різних причин, а потім Сенцов був ув'язнений.

«Сьогодні Рада одностайно проголосувала «за» щодо укладання контракту на фінансування фільму. Виділені кошти складуть 50% від загального кошторису стрічки. Тепер Олег зможе знову повернутися на екрани. Нарешті історична справедливість відновлена. Це обов’язок держави перед ним», - підкреслив Ткаченко, додавши, що вірить в його успіх на міжнародному рівні.

Сам Сенцов також у Facebook відреагував на цю подію. «Ні у кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проєкту, єдине, що потрібно було, - знайти правильне юридичне рішення. І оскільки цей фільм усі ці роки не виключали з плану держпідтримки кінематографії, то таке рішення було сьогодні знайдено», - написав він.

Початок зйомок фільму запланований на осінь.

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Сенцов повернувся в Україну під час обміну утримуваними особами з РФ у вересні 2019 року.