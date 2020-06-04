Сенцов презентував свою нову книгу "Другу також варто придбати"

Український режисер, письменник Олег Сенцов презентував 4 червня на Суспільному свій новий роман "Другу також варто придбати", а також розповів про наступне видання — "Щоденники голодування".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

""Щоденники голодування" виходять у вересні. І це буде двотомник. Він буде великий, і трохи менші будуть тюремні оповідання, написані в іншій в’язниці, в інші періоди. Але їх треба читати разом, бо вони переплітаються. І "Щоденники" не зайдуть, якщо не прочитаєш оповідання і не зрозумієш, що таке в’язниця. Там 15 оповідань, вони вибудувані хронологічно, поступово ти занурюєшся в цей світ, і після цих 15-ти оповідань ти матимеш деяке уявлення, що таке в’язниця", - розповів Сенцов в ефірі на фейсбук-сторінці UA:Культура.

Він зазначив, що оповідання писав з уяви, щось придумував, а в Щоденниках просто записував, що з ним відбувалося. Розповів, що Щоденники голодування писав саме коли голодував.

"Я всім казав, що пишу книгу, а сам писав Щоденник голодування. Всіх дурив, тому що інакше його неможливо було приховати. Якби дізналися, що я пишу про голодування, його би зразу забрали, рукопис і все інше", - сказав автор.

Він повідомив, що Щоденники зараз проходять редактуру, він в неї не втручається, просто консультує, і робота майже завершується. Також зазначив, що Щоденники вирішили робити двомовним виданням, тому що не всі читають українською, а попит на це є.

"І щоб не видавати окремою книжкою, ми хочемо зробити двотомник, який буде двомовний", – сказав він і додав, що Щоденники, як і презентований нині роман "Другу також варто придбати", писав російською і поки що не готовий писати українською.

"Я вирішив перекласти цю книгу українською, тому що треба розвивати українську мову. Але не готовий написати наступну книгу українською, тому що не так добре нею володію. Українська в мене не така гарна і не така глибока, як російська, але я в цьому напрямку розвиваюся", – сказав Сенцов.

За його словами, в Щоденниках є дуже важливі речі, про які він написав уперше, а саме про Майдан.

"В Щоденниках я пишу не тільки про те, що зі мною трапляється кожен день, я пишу якісь свої думки, якісь свої спогади про в’язницю. Там є спогади про минуле, окремий шматок спогадів про Майдан. Я ніколи це не описував ніде до цього і після цього. А в Щоденниках, коли я відчував, що все це може закінчитися погано, подумав: напишу, як воно було. І там є приклади, коли люди самі не знають, на що вони здатні – і добре, і погане... На Майдані у мене з’явилося дуже багато друзів. Майже половина сьогоднішнього кола спілкування – це люди, які були на Майдані, хоч, може, ми були там і не знайомі", - підкреслив Сенцов.

Як повідомляв Укрінформ, апокаліптичний роман «Другу також варто придбати» Олег Сенцов написав, перебуваючи в ув’язненні в російській тюрмі. Він розповідає про вторгнення на Землю прибульців, котрі намагаються захистити людей від самих себе, диктуючи власні правила.

Роман "Другу також варто придбати" вийшов всередині травня 2020 року. Як і дві попередні книги Сенцова – "Жизня" та "Маркетер", – новий твір вийшов у "Видавництві Старого Лева" та доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (в електронному варіанті).