Сенцов закликає долучитися до акції на підтримку в’язня Кремля Мустафаєва

Український кінорежисер, письменник і громадський діяч, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов закликає українців до активної підтримки правозахисника Сервера Мустафаєва та всіх ув’язнених російською окупаційною владою кримських татар.

Про це він Сенцов написав у Facebook.

«Однією з великих груп заручників Кремля є кримські татари. Путін дуже не хоче їх звільняти, бо це найбільша загроза стабільності його режиму в Криму. Ми повинні завжди пам’ятати про цих мужніх хлопців та говорити про них вголос. А ще можна засипати російську прокуратуру листами, як це пропонує Amnesty International. Підтримаймо сьогодні Сервера Мустафаєва та вимагаймо від Росії його звільнення», - закликав Сенцов.

Водночас він дав посилання на приклад листа, з яким слід звернутися до воєнного прокурора РФ.

Як повідомлялося, 21 травня 2018 року в селищі Долинне Бахчисарайського району після обшуку було затримано Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір". Їх звинуватили в «участі в діяльності терористичної організації» (за ч.2 ст.205.5 КК РФ).

15 листопада 2019 року Південний воєнний окружний суд в Ростові-на-Дону, куди етапували всіх фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», розпочав розгляд справи по суті. Всім затриманим загрожують терміни від 15 до 20 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму.