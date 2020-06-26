Ейфелева вежа відкрилася для туристів

Ейфелева вежа в Парижі знову доступна для мандрівників після понад тримісячного закриття через пандемію коронавірусу.

Перших відвідувачів атракція прийняла в четвер, 25 червня, повідомляється на сторінці вежі в Facebook.

«Який чудовий день відкриття! Ми радо вітали наших перших відвідувачів з 10-ї ранку після більше ніж трьох місяців закриття», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до 30 червня піднятися можна до другого поверху лише сходами. А з 1 липня запрацюють ліфти.

Також охочим відвідати знамениту споруду нагадали про необхідність бути в масці.

Фото: Tour Eiffel/Facebook