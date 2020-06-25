Британія готується скасувати карантин для мандрівників із Західної Європи

Британська влада планує скасувати для гостей з більшості західноєвропейських країн 14-денну самоізоляцію після прибуття до королівства.

Про це інформує BBC.

"Британський уряд планує звільнити мандрівників із більшості західноєвропейських країн від необхідності проводити 14 днів на карантині після прибуття до Сполученого Королівства", – йдеться в повідомленні.

До переліку належать більшість країн Західної Європи, зокрема Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Греція та Туреччина.

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Обмеження щодо самоізоляції не планують скасовувати для мандрівників з Португалії у зв’язку зі спалахом коронавірусу неподалік Лісабона, а також для гостей зі Швеції, оскільки в цій країні вищі показники захворюваності, ніж у Британії.

Очікується, що рішення оголосять цими вихідними.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.