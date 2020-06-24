Мальдіви відкриються для туристів з 15 липня

Мальдівські острови відкриють туристичні курорти з 15 липня, для в'їзду в країну іноземцям не потрібно буде проходити тестування на COVID-19.

Про це заявив президент острівної держави Ібрагім Соліх, повідомляє BBC.

«Мальдіви знову відкриють туристичні курорти з 15 липня», – сказав Соліх.

За словами президента, прибуття міжнародних туристів лише вітатиметься. Іноземним гостям не потрібно буде проходити тестування на вірус для в'їзду до країни.

Як відомо, туризм є одним із найбільших джерел доходу для Мальдівських островів, які заборонили в'їзд іноземних громадян у березні в спробі зупинити поширення коронавірусу.

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На Мальдівах з населенням близько 340 000 осіб було зареєстровано близько 2 200 випадків зараження на COVID-19.

Станом на ранок 24 червня в світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, зокрема 479 819 летальних. Одужало 5 041 846 людей.

Фото: twitter.com/visitmaldives2