Епідситуація в туристичних регіонах Туреччини перебуває під повним контролем – міністр

Епідеміологічна ситуація в Туреччині, особливо в тих містах та регіонах, де очікують на прибуття туристів з-за кордону, – під контролем.

Про це сказав міністр культури і туризму Мехмет Ерсой, інформує власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Як можемо зараз бачити, щодня в туристичних районах фіксується по 2-3 нові випадки (інфікування коронавірусом – ред.). 95-99% випадків під контролем, особливо в туристичних містах. Ми готові до відновлення туризму в Туреччині», – зазначив Ерсой.

За даними турецького міністерства культури та туризму, у трьох провінціях – Анталія, Айдин та Мугла, де розміщені найбільш популярні туристичні місця регіону, – загалом за весь час пандемії зафіксовано 472, 238 і 298 випадків інфікування коронавірусом відповідно. Це досить низький показник, як порівняти з іншими регіонами країни.

Як відомо, відновлення авіарейсів з України до Туреччини заплановано на 1 липня. Минулими вихідними міністерство туризму Туреччини презентувало журналістам та дипломатам, акредитованим в країні, програму "Сертифікат безпечного туризму", яка дає додаткові гарантії відпочивальниками, що туристичні об’єкти дотримуються стандартів безпеки для усунення ризиків інфікування коронавірусом на відпочинку.

Фото: Ольга Будник/Укрінформ