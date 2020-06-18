В аеропортах Туреччини туристів перевірятимуть на симптоми коронавірусу

Іноземні туристи після прибуття до Туреччини проходитимуть контроль стану здоров’я і тестування на СOVID-19 у разі температури тіла вище 37,8° і бодай одного з симптомів інфікування коронавірусом.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Асоціації туристичних агентств Туреччини Фіруз Багликая.

«Після в’їзду до країни здійснюватиметься контроль температури тіла туристів. Ті, у кого температура перевищить 37,8° і є бодай один із симптомів інфікування коронавірусом, проходитимуть тестування. Якщо результат тесту виявиться позитивними, ті, хто захоче повернутися до своїх країн, будуть відправлені назад, а хто виявить бажання залишитися, зможуть пройти лікування в Туреччині», – зазначив Багликая.

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За його словами, у разі інфікування СOVID-19 у Туреччині іноземних гостей лікуватимуть безкоштовно.

«Туристи, які приїжджають, уже застраховані у своїх країнах турфірмами або туроператорами в межах пакетних турів. Попри це іноземні відвідувачі, які захворіли в Туреччині, отримуватимуть лікування безкоштовно», – сказав Багликая.

Як повідомлялося, 19-20 червня в Анталії відбудеться презентація Програми сертифікації безпечного туризму на прикладі кількох готелів, де забезпечено нові вимоги щодо відпочинку в період пандемії COVID-19.

Очікується, що Туреччина з 1 липня відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною.