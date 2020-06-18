Українці потрапили до топ-5 віртуальних туристів на Фарерських островах

Понад 700 тисяч туристів «відвідали» Фарери за останні два місяці в онлайн-режимі, 14 тисяч з них – з України.

Про це повідомляється на сторінці Visit Faroe Islands у Facebook.

«Відтоді, як 15 квітня 2020 року ми запустили нашу віртуальну ініціативу з дистанційного туризму (Remote Tourism), понад 700 тисяч осіб з 197 країн відвідали Фарерські острови. Це більше ніж вшестеро перевищує кількість реальних туристів за весь 2019 рік! Допитливі віртуальні гості з усього світу із задоволенням «контролювали» жителів Фарерських островів, перетворюючи свій телефон, планшет або комп'ютер на джойстик, щоб просити гідів повертатися, ходити, бігати і навіть стрибати під час 60-хвилинних турів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фарерцем-гідом мали змогу покерувати понад 1000 осіб, поки всі інші вивчали місцеві краєвиди.

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До першої п'ятірки країн, з яких найчастіше відвідували вебсайт Remote Tourism, увійшли:

1. США (58 096 унікальних користувачів).

2. Росія (39 940).

3. Італія (19 768).

4. Україна (14 098).

5. Велика Британія (12 971).

Нагадаємо, фарерці запустили ініціативу Remote Tourism після запровадження обмежень на подорожі через пандемію COVID-19 у середині березня. Загалом провели 22 тури, записи яких можна переглянути на сайті або на сторінці в Facebook.

З понеділка, 15 червня Фарерські острови відкрилися для туристів з Данії, Гренландії, Норвегії, Німеччини та Ісландії. Мандрівникам з цих країн не доведеться проходити карантин, однак вони мають пред'явити перевізнику негативний результат тесту на COVID-19, який було зроблено впродовж п'яти днів до прибуття на Фарери.

За даними Worldometers, на Фарерських островах зареєстрували 187 випадків захворювання на коронавірус. Усі хворі одужали.

Фото: Visit Faroe Islands