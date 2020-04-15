Фарери пропонують наживо дослідити місцеві краєвиди у режимі відеогри

На Фарерських островах через карантин, запроваджений для боротьби з пандемією коронавірусу, запустили платформу для дистанційного туризму – Remote Tourism.

Про це повідомляється на сторінці Visit Faroe Islands у Facebook.

«Мандрівники на самоізоляції, які мріють про далекі куточки світу, можуть вперше віддалено дослідити одне з найкрасивіших і найнезайманіших місць на планеті – Фарерські острови – завдяки інноваційному інструменту для подорожей, що дає змогу наживо побачити дестинацію у комфорті власного дому», – йдеться в повідомленні.

Завдяки Remote Tourism охочі можуть у режимі реального часу взаємодіяти з місцевими жителями, які будуть їхніми очима, вухами та тілом у віртуальній дослідницькій подорожі. Це буде можливо завдяки тому, що фарерців оснастять відеокамерою, яка даватиме змогу віртуальним відвідувачам не лише бачити місцеві краєвиди, але й контролювати, куди і як вони пересуватимуться, використовуючи клавіатуру комп'ютера або телефон, щоб повертати, іти, бігти і навіть стрибати.

«Як і в реальній комп'ютерній грі, головний гравець контролюватиме рухи фарерців, які не лише досліджуватимуть місця пішки, але й злітатимуть у небо на вертольоті, демонструючи віртуальним відвідувачам з висоти пташиного польоту стрімкі трав'янисті схили прекрасних островів, тутешніх 80 тисяч овець та незайману, дику природу», – зазначається в повідомленні.

Перші тури відбудуться 15 квітня о 14:00 та 17:00 за місцевим часом.