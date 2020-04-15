Батьківщина фараонів пропонує безкоштовно «відвідати» гробниці без натовпів туристів

У Єгипті у зв'язку з карантином, запровадженим через пандемію коронавірусу, запустили серію безкоштовних віртуальних турів гробницями та іншим пам'ятками.

Про це повідомляється на сторінці єгипетського міністерства туризму й старожитностей у Facebook.

«Міністерство туризму й старожитностей Єгипту у співпраці зі своїми партнерами з наукових та археологічних інститутів запускає серію віртуальних і відеотурів низкою музеїв та археологічних пам'яток, розташованих по всьому Єгипту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ініціатива реалізується в межах зусиль міністерства, спрямованих на те, щоб люди в усьому світі могли відкрити для себе стародавню єгипетську цивілізацію під час самоізоляції вдома для боротьби зі спалахом COVID-19.

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Тури будуть доступні на офіційному вебсайті міністерства та в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter і Experience Egypt) під гаслом: «Познайомтеся з Єгиптом з дому. Залишайтеся вдома. Залишайтеся в безпеці».

Віртуальні тури – це 3D-моделі приміщень. Віртуальною копією споруди можна вільно переміщатися, наближати камеру й перебувати всередині скільки завгодно – ніхто не прожене. До того ж у 3D-моделі немає натовпів туристів.

Для відвідування вже доступні: