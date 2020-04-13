Греція пропонує насолоджуватися її красою в комфорті власного дому

У Греції створили онлайн-платформу, яка надає всім охочим можливість відкрити для себе красу країни й «подорожувати» її містами й селищами, підтримувати зв'язок із грецькою культурою, не виходячи з дому.

Greece From Home запустили Міністерство туризму, Національна туристична організація й Marketing Greece за підтримки Google.

«Час залишитися вдома й натиснути на кнопку паузи. У цей невизначений час ваше здоров'я й благополуччя ваших близьких – це найголовніше. Але це не означає, що ми маємо перестати спілкуватися, надихатися й вчитися. Можливо, зараз це необхідно навіть більше, ніж будь-коли», – йдеться у зверненні на сайті.

На платформі зібрана інформація про людей, музику, міфологію, кухню, мистецтво, ремесла, моду, спорт, пам'ятки. Тут є все, що може зацікавити мандрівників, які мріють потрапити до Греції.

Фото: greece.greekreporter.com