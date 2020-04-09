Дітей покликали "пройтися" слідами луцьких кликунів

У Луцьку в п’ятницю, 10 квітня, відбудеться дитяча онлайн-екскурсія "Слідами кликунів", присвячена мініатюрним скульптуркам міста.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та промоції міста Луцької міськради на сторінці в Facebook із посиланням на екскурсовода Наталію Куяву.

"Друзі, запрошую ваших діток віком від 7 до 11 років на пізнавальну онлайн-екскурсію "Слідами кликунів", яка відбудеться у п’ятницю о 18.00 на платформі Zoom. Під час екскурсії діти будуть розгадувати загадки, відповідати на питання, розважатися, і, водночас, познайомляться з кликунами Луцька та дізнаються цікаві факти про місто", – написала Куява у своєму дописі.

Триватиме екскурсія 40 хвилин. Участь у ній безкоштовна, але кількість учасників обмежена – до 10 осіб.

Щоб долучитися до онлайн-прогулянки, потрібно встановити Zoom, написати Наталії Куяві у месенджер про своє бажання відвідати екскурсію та перейти за надісланим посиланням.

Нагадаємо, середньовічний кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та "кликали " – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал "кликання " обумовив появу місцевої назви – кликун.

Упродовж останніх років у місті встановили кілька бронзових фігурок-кликунів. Серед них – кликун з ключем із логотипом міста біля міськради; фігура біля замку Любарта з копією кахлі з давнім зображенням кликуна, яку віднайшли на початку ХХ століття; кликуни Зірко на Театральному майдані й Музи'ка біля Палацу культури.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня невідомі викрали мініатюрну скульптуру кликуна, який читає книгу, встановлену поблизу головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.