Луцьк залишився без однієї зі своїх туристичних "родзинок"

У Луцьку невідомі викрали мініатюрну скульптуру кликуна, який читає книгу, встановлену поблизу головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Про це повідомляє Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у Facebook.

"У Луцьку, біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету, по-варварськи вирвали скульптуру Луцького кликуна разом з кріпленням. Це вже не перша крадіжка скульптур. Щоразу хочеться вірити, що всі труднощі, які нам доводиться разом проходити, мають робити кожного кращим і добрішим, але, як бачимо, не всіх... Люди, що ще вам потрібно для того, щоб зрозуміти: час змінюватись!", – йдеться у дописі.

Усіх, кому відома будь-яка інформація щодо крадіжки, просять зателефонувати 102 або повідомити в управління туризму та промоції міста Луцької міськради.

Нагадаємо, середньовічний кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та "кликали " – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал "кликання " обумовив появу місцевої назви – кликун.

Упродовж останніх років у місті встановили кілька бронзових фігурок-кликунів. Серед них, крім викраденого "читаки", – кликун з ключем із логотипом міста біля міськради; фігура біля замку Любарта з копією кахлі з давнім зображенням кликуна, яку віднайшли на початку ХХ століття; кликуни Зірко на Театральному майдані (саме цю скульптурку теж викрадали – торік у листопаді) й Музи'ка біля Палацу культури.

Фото: Конкурент, Управління туризму та промоції міста Луцької міськради