У Луцьку розповіли, з яких країн до них торік їхали туристи

Луцький "Центр туристичної інформації і послуг" 2019 року відвідали понад 4,5 тис. туристів із різних міст України та світу.

Про це повідомляється на сторінці Центру в Facebook.

"2019 був неймовірним та дуже насиченим! Лише наш Центр туристичної інформації та послуг відвідало 4 574 гостей з різних куточків України та світу. Географія країн іноземних візитерів приємно здивувала. Різнопланові екскурсії різними мовами, безкоштовні квести та публічні лекції, сентиментальний туризм… - таким для нас був цей рік", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається у представленій інфографіці, з загальної кількості туристів до Луцька приїхали 1132 іноземці. Зокрема, місто відвідали відпочивальники з Нідерландів, Ізраїлю, Італії, США, Аргентини, Польщі, Австрії, Алжиру, Німеччини, Білорусі, Норвегії, Канади, Великої Британії, Литви, Китаю, Фінляндії, Бельгії, Ірландії та ін.

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Для туристів у Луцьку організовували екскурсії українською, англійською та польською мовами.