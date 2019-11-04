У Луцьку з’явилося ще одне привабливе для туристів місце – парк дерев’яних скульптур.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

«Парк дерев’яних скульптур із чітко вираженими елементами патріотизму, релігії та вірувань наших предків, містики та магії, любові та ніжності – урочисто відкрили на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що створенню унікального мистецького парку передували змагання серед майстрів бензопили – влітку цього року тривав перший в Україні міжнародний скульптурний фестиваль KorsakCarvingFest. Після його завершення до роботи над створенням експонатів нового парку долучилися й інші скульптори.

У Луцьку створили парк унікальних скульптур / Фото: Волинське ОУЛМГ

Як розповіла директор Музею сучасного українського мистецтва Леся Корсак, кожну скульптуру, покрили спеціальним лаком, щоб парк довго слугував.

«Парк буде радувати нас багато років. Особливістю його є те, що територія ніяк не огороджена від глядача. Кожен може підійти до скульптур, сфотографуватися, обійняти, посадити дитину. І, якщо ми будемо шанобливо ставитися до скульптур, матимемо ще одне місце, що вирізнятиме Луцьк з-поміж інших міст. Я вважаю, що такі парки потрібно створювати в кожному місті», - зазначила Корсак, повідомляють «Волинські новини».

У фестивалі KorsakCarvingFest брали участь майстри з різних міст України: Луцька, Львова, Рівного, Житомира, Полтави, Харкова, незаконно анексованого Криму, а також з Білорусі, Словаччини, Вірменії та Німеччини. Саме їхні роботи, зокрема, представлені в новому парку. Захід був приурочений до першої річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків та 10-ї річниці культурно-розважального центру.