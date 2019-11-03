У Луцьку «оселилися» два нові кликуни

У центрі Луцька встановили дві нові мініатюрні скульптури кликунів, які отримали імена Музи'ка та Зірко.

Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на сторінці в Facebook.

«У Луцьку поселились нові кликуни на ім'я Музи'ка та Зірко. Музи'ка виспівує "Волинь моя" і запрошує відвідати концерти в Палаці культури, а Зірко звіряє час із сонячним годинником», – йдеться в повідомленні.

Скульптура кликуна, який нібито співає пісню, доповнена барельєфом із нотами композиції. Охочі ж знайти Зірка зможуть зробити це на Театральному майдані міста – саме там розташований сонячний годинник.

Авторка фігур – львівська скульпторка Ніка Музичка. Скульптури встановлюються в межах започаткованого ще 2015 року проєкту «Луцький кликун». Читайте також: У Києві з'явився мініатюрний ланцюговий міст

Раніше в Луцьку вже встановили три нові фігурки кликунів: біля міськради «оселився» кликун з ключем із логотипом міста; біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – кликун, який читає книгу; а біля замку Любарта – фігура з копією кахлі з давнім зображенням кликуна, яку віднайшли на початку ХХ століття під час будівництва.

Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.

Фото: Управління туризму та промоції міста Луцької міськради