У Києві з'явився мініатюрний ланцюговий міст

Двадцять другу мініскульптурку проєкту "Шукай!" – Миколаївський ланцюговий міст – відкрили сьогодні в столиці.

Прикмета нової атракції: "Мене потри, свій берег обери", написала авторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

Скульптурка розташована на вул. Болсуновській, 13-15, неподалік від станції метро "Дружби народів".

Як відомо, Миколаївський ланцюговий міст — перший капітальний міст через Дніпро в Києві. Монументальну кам'яну споруду, яка утримувалась над рікою важкими ланцюгами (кожна ланка важила 192 кг), відкрили 1853 року. Конструкція стала справжнім дивом техніки свого часу. На той момент це був єдиний в світі шестипролітний міст. Його зменшена точна срібна копія була виставлена на Всесвітній виставці в Лондоні.

Міст простояв до 1920 року, коли один з прольотів був підірваний польським військом, що відступало з Києва. Потім відомий мостобудівник Євген Патон поставив на цьому місці новий міст, який було підірвано у 1941 році під час відступу радянських військ. А в 1965 році на цьому місці з'явився міст Метро. Зараз, під час низької води, з нього інколи можна розгледіти темні камені – це виступають з-під води опори старого Ланцюгового мосту.

Як повідомляв Укрінформ, в рамках проєкту "Шукай!" у 2018 році столиця отримала 12 міні-пам'яток, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон".

У 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Микита Кожум'яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря", "Київська кава", "Київські шахи", "Гелікоптер Сікорського", "Київський велотрек" і "Київський цар-балкон".

Фото: Andrii Prots