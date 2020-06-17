В Амстердамі створили петицію за обмеження кількості туристів
Укрінформ
У столиці Нідерландів виступають проти масового туризму в місті, активно збираючи підписи за зменшення кількості гостей.
Про це повідомляє Het Parool.nl
“Петиція із закликом амстердамців щодо обмеження кількості туристів була підписана понад 11 тисяч разів лише впродовж тижня”, – йдеться в повідомленні.
Ініціатори петиції зазначили, що задоволені вулицями міста без навали туристів, і після карантину, що був запроваджений через коронавірус, хочуть зменшення кількості гостей в Амстердамі.
Жителі міста наголосили, що у докоронавірусні часи через велику кількість мандрівників не почувалися тут як вдома. Амстердамці закликають міську владу, зокрема, запровадити 12-мільйонний ліміт на перебування туристів щороку впродовж наступних п'яти років.