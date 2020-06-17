В Амстердамі створили петицію за обмеження кількості туристів

У столиці Нідерландів виступають проти масового туризму в місті, активно збираючи підписи за зменшення кількості гостей.

Про це повідомляє Het Parool.nl

“Петиція із закликом амстердамців щодо обмеження кількості туристів була підписана понад 11 тисяч разів лише впродовж тижня”, – йдеться в повідомленні.

Ініціатори петиції зазначили, що задоволені вулицями міста без навали туристів, і після карантину, що був запроваджений через коронавірус, хочуть зменшення кількості гостей в Амстердамі.

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Жителі міста наголосили, що у докоронавірусні часи через велику кількість мандрівників не почувалися тут як вдома. Амстердамці закликають міську владу, зокрема, запровадити 12-мільйонний ліміт на перебування туристів щороку впродовж наступних п'яти років.