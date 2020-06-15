Нідерланди через коронавірус скасували гучний традиційний фестиваль оселедця

У Нідерландах через коронавірус вихідними не проводили традиційного гучного гуляння з нагоди фестивалю оселедця, або, як ще називають свято, Дня прапорців.

У Схевенінгені – морському курорті на узбережжі Північного моря, одному з районів Гааги, – про свято нагадували прикрашені прапорцями та плакатами з оселедцем вулиці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Скуштувати оселедця можна було у рибних ятках чи кафе. Вважається, що саме в червні риба має неперевершений смак, оскільки в цей період оселедець досягає свого ідеального розміру й жирності.

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За традицією, оселедець варто їсти з цибулею, рибину треба взяти за хвіст, закинути голову і проковтнути цілком.

Зазвичай гуляння стартують після першого улову. Цьогоріч через коронавірус фестиваль біля моря скасували, а перший улов передали працівникам охорони здоров'я в Нідерландах і Німеччині, щоб висловити подяку за турботу про хворих.

Як відомо, оселедець – один з найвідоміших традиційних нідерландських смаколиків. Однак популярною ця страва була не завжди. До XV століття через різкий запах і гіркий смак рибу не їли. Така страва вважалася їжею для бідних. Так тривало, аж доки рибалка з Нідерландів не почистив оселедець. Відтоді він став головною стравою країни.

Фото: Ірина Драбок/Укрінформ