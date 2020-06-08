Українці в Туреччині "погуляли" Кам’янець-Подільською фортецею

Українці Туреччини відвідали онлайн-екскурсію Старим замком у Кам’янці-Подільському. Ініціатором віртуальної подорожі стала Facebook-спільнота "Українці в Туреччині".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ідея виникла в однієї із засновниць групи "Українці в Туреччині", бо Камянець-Подільський – це її рідне місто. Дуже швидко про все вдалося домовитися, керівництво міста та музея-заповідника радо відгукнулися та підтримали нашу ініціативу", – розповіла агентству адміністраторка Facebook-спільноти Лейла Саваш.

Тепер активістки планують організовувати такі подорожі щосуботи.

"З керівниками міста домовилися про щотижневі такі екскурсії. Вони навіть пообіцяли посприяти в організації подорожей не лише Кам’янець-Подільським. Отож тепер плануємо кожної суботи такі подорожі", – зауважила Саваш.

Гідами українців у Туреччині під час віртуальної подорожі стали представниці Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Наталія Рибчак та Оксана Заремба.

Крім того, Facebook-спільнота "Українці в Туреччині" запросила всіх охочих скористатися можливістю здійснити віртуальну подорож визначними куточками України, незалежно від країни проживання та карантинних обмежень.

Відео з онлайн-екскурсії Кам’янець-Подільською фортецею можна переглянути за посиланням. Щоправда, для цього потрібно стати учасником Facebook-спільнота "Українці в Туреччині".