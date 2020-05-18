У Кам'янці-Подільському "Ніч музеїв" перенесли на жовтень

У Кам'янці-Подільському "Ніч музеїв", яку традиційно проводять у травні, цьогоріч перенесли на жовтень, коли у фортеці відбувається військово-історичний фестиваль "Schola Militaria".

Про це повідомляє пресслужба Кам'янець-Подільської міської ради у Facebook.

"Щорічна "Ніч музеїв" переноситься на 2 жовтня. Саме 2-4 жовтня відбудеться військово-історичний фестиваль "Schola Militaria". Смолоскипна хода, лучні турніри, шабельні бої, муштра пікінерів та майстер-класи для дітей, відтворення битви – все це потішить поціновувачів історії", – йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що паралельно з історичним фестивалем у Кам'янці-Подільському планується проведення фестивалю повітроплавання "Золота Омега".

Наразі Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник запрошує у Старий замок, який відчинив свою браму з 12 травня.

"Ніч музеїв" — міжнародна акція, під час якої відвідувачів запрошують оглянути музейні експозиції вночі. Зазвичай приурочена до Міжнародного дня музеїв (18 травня). Уперше відбулася 1997 року у Берліні.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня передбачене їхнє послаблення, зокрема, відновлена робота музеїв просто неба за умови дотримання карантинних вимог щодо соціальної дистанції тощо.

В Україні станом на 9:00 18 травня налічується 18 616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Упродовж минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.