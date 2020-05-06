«Ніч музеїв» на Дніпропетровщині пройде в онлайн-режимі

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. Яворницького єдиний в Україні долучився до міжнародного флешмобу та проведе «Ніч музеїв» онлайн. Для віртуальних відвідувачів готують інтерактивні онлайн-екскурсії та майстер-класи, лекції та дискусії.

Про це повідомило управління культури, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА.

«Щороку Дніпропетровщина долучається до загальноєвропейської акції «Ніч музеїв». Традиційно у травні, до Міжнародного дня музеїв, жителі області отримують унікальну можливість зануритися у різні історичні епохи та стати безпосередніми учасниками подій. Цьогоріч карантин вніс свої корективи – в усьому світі «Ніч музеїв» відбудеться в онлайн-форматі. Дніпропетровський національний історичний музей – єдиний в Україні, який долучився до міжнародного флешмобу та проведе «Ніч музеїв» онлайн», – розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА Наталія Першина.

18 травня всі охочі зможуть «відвідати» онлайн-екскурсії та майстер-класи, взяти участь у наукових дискусіях та лекціях. Також відбудуться літературні читання від молодих поетів. Програму до «Ночі музеїв» готують Історичний музей, музей «Літературне Придніпров’я», Музейний центр О. П. Блаватської та її родини.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Cтаном на 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2 097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків.