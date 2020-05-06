Херсонщина запустила онлайн-екскурсію до Музею природи
Про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА.
«Першу онлайн-екскурсію музеями Херсонщини створено за ініціативи управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Тепер у кожного з нас з’явилася реальна можливість заглибитися у музейний світ, не залишаючи власної оселі», – йдеться в повідомленні.
«У музеї працюють декілька експозицій. Тільки тут ви зможете відвідати справжнє «Херсонське сафарі» й за короткий час побувати майже у кожному куточку нашої планети. Далекі гірські вершини та тропічні ліси відкриють для вас небачений світ, де живуть екзотичні тварини. З дитинства мріяли відправитися в експедицію до крижаної Арктики й побачити білих ведмедів? У вас буде така можливість завдяки виставці «Льодовий дивосвіт», – зазначають в управлінні.
Також до уваги відвідувачів ефектна експозиція «Таємниці Світового океану», у центрі якої – скелет 30-метрового кита, який привезли як подарунок закладу випускники Херсонського морехідного училища.