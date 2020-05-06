Кривий Ріг запрошує на вибухову онлайн-екскурсію

«Кривий Ріг туристичний» пропонує охочим у середу, 6 травня, долучитися до віртуальної екскурсії на Південний гірничо-збагачувальний комбінат.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Унікальна онлайн-екскурсія від наших партнерів – Південного гірничо-збагачувального комбінату – з можливістю побачити вибух на кар'єрі та дізнатися про процеси видобутку залізної руди, та ще й з дивану вдома. Краєвиди кар'єру вражають і закохують в себе з першого погляду, а можливість побачити вибух – це мрія багатьох туристів та екскурсантів», – йдеться в описі.

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Переглянути трансляцію можна на сторінці ПГЗК. Вона триватиме з 11:00 до 12:10. Початок вибуху – о 12:00.