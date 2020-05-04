Рівненщина кличе на екскурсію віртуальним музеєм спадщини князів Острозьких

У Рівненській області в період карантину є можливість помандрувати історичними епохами минулого у віртуальному музеї спадщини князів Острозьких.

Про це повідомляється на сайті проєкту.

«За допомогою сучасних технологій, зокрема методу фотограмметрії, було оцифровано понад 20 автентичних експонатів XIV-XVII ст. Для створення однієї 3D-моделі зроблено від 400 до 1500 високоточних фотографій. Також створено 5 відео віртуальної реальності, які занурюють глядача в атмосферу міста та розповідають про історію та діяльність роду Острозьких», – йдеться в повідомленні.

Під час віртуальної мандрівки можна побачити світлини та відео Острозького замку та Острозької академії, Луцької вежі, Дубенського замку, Межиріцький монастир, замок Острозьких.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Віртуальний музей історичної спадщині князів Острозьких» вартістю у 415 тис. грн переміг у конкурсі Українського культурного фонду «Створюємо інноваційний культурний продукт».