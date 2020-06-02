Канада виділяє $52 мільйони на розвиток внутрішнього туризму

Уряд Канади на тлі спровокованого COVID-19 катастрофічного падіння кількості міжнародних туристів виділив 71 млн канадських доларів (близько 52 млн доларів США) на заохочення внутрішніх подорожей.

Про це у Twitter написала міністр економічного розвитку Канади Мелані Джолі.

"Ми оголошуємо, що Destination Canada вкладе 30 млн дол. у провінційні маркетингові організації для підтримки відновлення залежних від туризму громад по всій країні", - заявила Джолі. (Організація Destination Canada у попередні роки займалася пропагування туризму у Канаді серед іноземців – ред.).

Окрім цього, 30 млн дол. на підтримку відновлення після COVID-19 отримає Асоціація підприємств туристичної галузі Онтаріо; 3,45 млн дол. будуть витрачені на підтримку регіональних туристичних об’єднань Західної Канади й ще 7,6 млн дол. – на сприяння туризму на півночі найбільш населеної канадської провінції Онтаріо.

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"Усім підприємцям та працівникам туристичної галузі скажу: ми почули вас. На додачу до чинних заходів підтримки ми оголошуємо про додаткові кроки для допомоги у подоланні цих складних часів та швидкого відновлення після перезапуску економіки. Ми й надалі працюватимемо з вами", - наголосила Джолі.

Як повідомлялося, до пандемії в сфері туризму працював приблизно кожен 11-й канадець. За підрахунками експертів, обмеження на пересування, запроваджені для стримування поширення COVID-19, призведуть до втрати канадською туристичною індустрією до 50 млрд дол. цьогоріч.

Станом на ранок 2 червня на території Канади було виявлено понад 92 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 7 344 життя. Хоча в країні щодня виявляють сотні нових випадків інфікування, кількість активних випадків скорочується й упродовж останніх тижнів у більшості провінцій було оголошено про поступове пом’якшення обмежувальних заходів. Утім, кордони Канади ще з березня залишаються закритими для більшості іноземців.