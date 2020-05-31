До одного з найбільших міст Канади заплив горбатий кит

До одного з найбільших міст Канади заплив горбатий кит

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Укрінформ
Одна із найбільших у світі тварин, горбатий кит, цими вихідними навідався до середмістя канадського Монреаля.

Як пише канадський суспільний мовник CBC News, тварина вже другий день перебуває у ріці Святого Лаврентія, яка протікає центром міста.

За даними місцевих експертів, горбатий кит, який в природних умовах мешкає в 500 км на схід від Монреаля, вперше запливає так далеко проти течії ріки.

Горбаті кити живуть у морській воді, однак деякий час можуть існувати й у прісній.

Екологи уважно стежать за твариною й сподіваються, що вона якомога швидше повернеться до свого природного ареалу проживання.

За природоохоронними правилами Канади, наближення до горбатого кита ближче, ніж на 100 метрів, карається великим штрафом. Це створює проблеми для навігації транспорту завантаженою ділянкою ріки Святого Лаврентія, яка біля Монреаля помітно вужча, ніж ближче до океану.

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Подивитися на кита, який щокілька хвилин пірнає глибше, показуючи свого могутнього хвоста, або випускає хвилі води при видиху, поблизу старого порту Монреаля зібралося багато охочих місцевих жителів.

Зазначимо, що дорослі горбаті кити можуть досягати до 15 метрів у довжину та важити до 30 тонн.

Фото: cbc.ca

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