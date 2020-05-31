До одного з найбільших міст Канади заплив горбатий кит

Одна із найбільших у світі тварин, горбатий кит, цими вихідними навідався до середмістя канадського Монреаля.

Як пише канадський суспільний мовник CBC News, тварина вже другий день перебуває у ріці Святого Лаврентія, яка протікає центром міста.

За даними місцевих експертів, горбатий кит, який в природних умовах мешкає в 500 км на схід від Монреаля, вперше запливає так далеко проти течії ріки.

The whale is in the same spot it was yesterday. Just east of the Jacques Cartier Bridge. pic.twitter.com/HslZm1BiJ8 — Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) May 31, 2020

Горбаті кити живуть у морській воді, однак деякий час можуть існувати й у прісній.

A humpback whale is currently hanging out directly under the Jacques-Cartier bridge.



A sight I never expected to see here in Montreal. pic.twitter.com/6CXGFWfjHm — Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) May 30, 2020

Екологи уважно стежать за твариною й сподіваються, що вона якомога швидше повернеться до свого природного ареалу проживання.

Au pieds du courant un rorqual à bosse... pic.twitter.com/tkNPgLpY2h — Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) May 30, 2020

За природоохоронними правилами Канади, наближення до горбатого кита ближче, ніж на 100 метрів, карається великим штрафом. Це створює проблеми для навігації транспорту завантаженою ділянкою ріки Святого Лаврентія, яка біля Монреаля помітно вужча, ніж ближче до океану.

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Подивитися на кита, який щокілька хвилин пірнає глибше, показуючи свого могутнього хвоста, або випускає хвилі води при видиху, поблизу старого порту Монреаля зібралося багато охочих місцевих жителів.

Зазначимо, що дорослі горбаті кити можуть досягати до 15 метрів у довжину та важити до 30 тонн.

Фото: cbc.ca