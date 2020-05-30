Канада до листопада закрила свої води для круїзних лайнерів

Канада ще на чотири місяці відклала початок цьогорічного круїзного сезону з метою боротьби із поширенням COVID-19.

Про це оголосив міністр транспорту Канада Марк Гарно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш уряд відданий захисту канадців, особливо в ці складні часи. Саме з цієї причини я оголошую про оновлені правила для круїзних та інших пасажирських суден в Канаді. Серед іншого, більшим круїзним суднам буде до 31 жовтня 2020 року заборонено перебувати в канадських водах”, - сказав Гарно.

Він зазначив, що федеральний уряд “продовжує працювати з іншими рівнями влади, представниками транспортної індустрії та корінними народами для перегляду заходів й упевнення, що канадська транспортна система залишається безпечною”.

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У Мінтранспорту уточнили, що під заборону потрапляють усі круїзні судна, здатні перевозити та забезпечувати ночівлю понад 100 людей.

Окремо зазначається, що до арктичних канадських вод не дозволяється запливати більш, ніж 12-місним суднам.

Нагадаємо: в березні Канада відклала початок круїзного сезону, запланований на 2 квітня, до щонайраніше 1 липня. Сьогодні цю заборону було подовжено ще на чотири місяці.

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За даними міністерства транспорту, минулого року до узбережжя Канади пришвартувалося 140 круїзних суден із більш ніж 10 країн. Загалом круїзна індустрія протягом 2019 року забезпечила Канаді близько 2 млн туристів.

Фото: CNN