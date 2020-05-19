На Сейшелах круїзні лайнери потрапили під заборону до 2022 року
Про це повідомляє CNN.
"Сейшельські острови вжили рішучих заходів, забороняючи всі туристичні поїздки на круїзних суднах до кінця 2021 року в межах заходів для запобігання поширенню COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це рішення ухвалив міністр туризму, цивільної авіації, портів і морських перевезень Сейшельських островів Дідьє Доглі.
Водночас, за даними Світового банку, туризм – основа економіки цієї островної країни.
Поки не відомо, чи дозволить уряд Сейшельських островів авіасполучення з іншими державами.
Сейшели – популярне місце для знаменитостей, які впродовж багатьох років відпочивали там у приватних віллах. Наприклад, Принц Вільям та Кейт Міддлтон провели там медовий місяць після свого весілля 2011 року, а голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль – у 2014 році.
За даними Worldometer, на Сейшелах загалом було зафіксовано 11 випадків COVID-19, усі хворі уже одужали, летальних випадків немає.