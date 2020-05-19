На Сейшелах круїзні лайнери потрапили під заборону до 2022 року

Сейшельські острови не прийматимуть іноземні круїзні лайнери до 2022 року через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

"Сейшельські острови вжили рішучих заходів, забороняючи всі туристичні поїздки на круїзних суднах до кінця 2021 року в межах заходів для запобігання поширенню COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це рішення ухвалив міністр туризму, цивільної авіації, портів і морських перевезень Сейшельських островів Дідьє Доглі.

Водночас, за даними Світового банку, туризм – основа економіки цієї островної країни.

Поки не відомо, чи дозволить уряд Сейшельських островів авіасполучення з іншими державами.

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Сейшели – популярне місце для знаменитостей, які впродовж багатьох років відпочивали там у приватних віллах. Наприклад, Принц Вільям та Кейт Міддлтон провели там медовий місяць після свого весілля 2011 року, а голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль – у 2014 році.

За даними Worldometer, на Сейшелах загалом було зафіксовано 11 випадків COVID-19, усі хворі уже одужали, летальних випадків немає.