Батумі відкриє туристичний сезон для іноземців із 1 липня

З 1 липня в Батумі та Аджарії офіційно відкриється літній туристичний сезон для іноземних гостей.

Про це повідомили в Департаменті туризму та курортів Аджарії, йдеться в пресрелізі, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Відпочинок туристів у Батумі буде максимально безпечним та комфортним, з дотриманням усіх правил та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), адже під час карантину 27 наших готелів були задіяні у програмі обсервації громадян Грузії і мають досвід роботи під час епідемії”, – зазначила директор Департаменту туризму і курортів Аджарії Тінатін Зоїдзе.

За її словами, на усіх пляжах Батумі зберігатиметься необхідна дистанція у 1,5-2 метри між відпочивальниками, а готелі дотримуватимуться правил гігієни та безпеки, ухваленими ВООЗ.

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З 36 авіакомпаній, які здійснювали авіарейси до Грузії, 20 заявили про намір відновити свої польотні програми уже з початку липня.

Національна туристична адміністрація Грузії розробляє проєкт спеціальних «зелених зон» по країні, де не було виявлено заражень коронавірусом. Однією з перших таких зон стане гірська Аджарія, де не було зафіксовано жодного випадку захворювань на COVID-19.

Як відомо, морське узбережжя Аджарії має протяжність 21 км берегової лінії, температура води в літній період складає 21-26 градусів, у Батумі відкрито близько 20 готелів міжнародних готельних мереж. Найпопулярніші екскурсійні об’єкти в Аджарії – Батумський ботанічний сад, дельфінарій, середньовічна фортеця Гоніо, Старий та Новий бульвари, Аджарський будинок вина.

Грузію 2019 року відвідали 9,3 млн іноземних туристів, що на 7,1% більше, як порівняти з 2018-м. Частка туризму у ВВП країни становить 11,5%.