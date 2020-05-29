Зону відчуження відкривають для туристів

Зона відчуження відкривається для відвідування, але до кінця карантину діятимуть деякі обмеження.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління Зоною відчуження.

"Відповідно до Наказу ДАЗВ на території зони відчуження дозволено здійснювати масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні та інші) заходи, зокрема відвідування з метою ознайомлення, з урахуванням заборон, визначених постановою Кабінету міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів". Державним підприємством "ЦОТІЗ" було розроблено рекомендації, які варто враховувати під час відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення до завершення адаптивного карантину", - йдеться у повідомленні.

Натомість зазначається, що зняття всіх обмежень відбудеться після завершення карантину.

Зокрема, обов'язкові умови відвідування зони відчуження – проходження температурного скринінгу під час посадки в автобус до зони відчуження та на КПП "Дитятки", наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок та антисептичних засобів для оброблення рук, а також дотримання соціальної дистанції.

До відвідування зони відчуження не допускатимуться особи, які мають температуру понад 37,2, а також ті, хто мають симптоми респіраторних захворювань. Якщо під час проведення температурного скринінгу на КПП "Дитятки" буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань, – всю групу буде не допущено до зони відчуження.

За словами помічника директора ДП "ЦОТІЗ" Кирила Гарника, на період адаптивного карантину діятимуть обмеження на відвідування певних об'єктів. Зокрема, діятиме один маршрут, розрахований на один день, – село Залісся, міста Чорнобиль та Прип’ять, об’єкт "Чорнобиль-2", село Копачі й оглядовий майданчик ЧАЕС. Крім того, є обмеження щодо кількості людей у групі, а саме не більше 10 осіб.

Для уникнення скупчення відвідувачів пересування маршрутом здійснюватиметься за фіксованим графіком руху від моменту прибуття і до завершення візиту.

Як повідомляв Укрінформ, Чорнобильську зону відчуження з 18 березня закривають для відвідувачів.

Рішення було ухвалене на виконання відповідної постанови Кабінету міністрів та з метою запобігання потраплянню коронавірусу COVID-19 на територію зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, недопущення інфікування коронавірусом працівників підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ. Підставою закриття став наказ від 16 березня 2020 року №58-20 "Про організацію роботи ДАЗВ на період дії карантину".