У "Чернігів стародавній" повертаються екскурсії, але пустять не всюди

Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" відновить екскурсійну діяльність з 1 червня, але без відвідування музейних об’єктів.

Як повідомила адміністрація закладу, на замовлення туристів наукові співробітники проведуть оглядові екскурсії територією заповідника та містом Черніговом.

Екскурсантів попросили не забувати про засоби індивідуального захисту (захисні маски та респіратори).

Працюватиме заповідник щоденно без вихідних та перерви з 09:00 до 17:00 (каси – до 16.30).

Як повідомляв Укрінформ, Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" 12 травня розпочав роботу в обмеженому режимі (без безпосереднього приймання відвідувачів у музейні об’єкти).

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Другий етап пом’якшення карантинних заходів стартував 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Нагадаємо, Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" – науково-дослідний та культурно-освітній заклад. Він об’єднує комплекс пам’яток матеріальної та духовної культури, які становлять виняткову історичну, мистецьку, художню та наукову цінність.

До цілісного майнового комплексу заповідника належать 26 пам’яток архітектури національного значення, а також 3 споруди та 2 пам’ятники монументального мистецтва: гетьману Івану Мазепі та князю Ігорю Чернігівському.