Головна туристична принада Кам’янця відкриється в перший день літа
Про це повідомляє пресслужба закладу.
"З 1 червня, після пом’якшення карантину, відновлять роботу всі об’єкти музею-заповідника: галерея мистецтв, ратуша, Музей старожитностей, виставкова зала, Старий замок, ТІЦ", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вхід на об’єкти здійснюватиметься з чітким дотримання карантинних обмежень: наявність засобів індивідуального захисту й термоскринінг на вході.
Музейники також проводитимуть екскурсії, але для груп до 8 осіб.
Об’єкти Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника працюватимуть з 9:00 до 16:00 у понеділок, а з вівторка до неділі – до 17:00. Старий замок прийматиме відвідувачів з 9:00 до 18:00 у понеділок, а з вівторка до неділі – до 19:00.
Як повідомляв Укрінформ, із 12 травня відновив роботу лише один із об’єктів музею-заповідника – Старий замок. Це єдиний з шести відділів музею, розташований просто неба.
В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.