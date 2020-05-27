Головна туристична принада Кам’янця відкриється в перший день літа

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в умовах адаптивного карантину дозволить доступ відвідувачів до всіх своїх локацій у понеділок, 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

"З 1 червня, після пом’якшення карантину, відновлять роботу всі об’єкти музею-заповідника: галерея мистецтв, ратуша, Музей старожитностей, виставкова зала, Старий замок, ТІЦ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід на об’єкти здійснюватиметься з чітким дотримання карантинних обмежень: наявність засобів індивідуального захисту й термоскринінг на вході.

Музейники також проводитимуть екскурсії, але для груп до 8 осіб.

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Об’єкти Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника працюватимуть з 9:00 до 16:00 у понеділок, а з вівторка до неділі – до 17:00. Старий замок прийматиме відвідувачів з 9:00 до 18:00 у понеділок, а з вівторка до неділі – до 19:00.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 травня відновив роботу лише один із об’єктів музею-заповідника – Старий замок. Це єдиний з шести відділів музею, розташований просто неба.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.