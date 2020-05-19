Низка країн ЄС погодила правила безпечної відпустки влітку

У понеділок 11 країн Європейського Союзу погодили низку правил щодо створення безпечних умов для проведення літньої відпустки у Європі на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Про угоду було оголошено після відеоконференції за участі міністрів закордонних справ Греції, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Італії, Австрії, Хорватії, Португалії, Мальти, Словенії та Болгарії. Вона базується на керівних принципах, виданих минулого тижня Європейською комісією, і покликана координувати відкриття кордонів для туристів», – йдеться в повідомленні.

У спільній заяві міністри зазначили, що вони домовилися про чотири керівні принципи, зокрема про те, що підхід стосовно поетапних кроків, узгоджених між державами ЄС, – найкращий спосіб поступової нормалізації транскордонних поїздок.

Ключовий пріоритет – відновлення поїздок, яке б не призвело до неконтрольованого зростання інфекцій.

Серед інших принципів – забезпечення того, щоб громадяни, які вільно подорожують Європою, також могли безпечно повернутися додому, а також що поступове відновлення свободи транскордонних переміщень відбудеться за умови позитивних тенденцій у епідеміологічних ситуаціях в країнах походження і призначення.

«Ми закликаємо туристичні компанії і пов'язані з ними приватні суб'єкти використовувати найближчі тижні для ухвалення належних запобіжних заходів для захисту мандрівників після відновлення свободи пересування і подорожей. Ми вважаємо, що це важливий елемент для відновлення довіри громадськості до безпеки подорожей», – йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 травня у світі зафіксовано майже 4,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, понад 320 тисяч з них – летальні.