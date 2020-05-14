Уряд Франції представив план підтримки туристичної галузі

Уряд Франції оголошує план підтримки туристичної галузі через кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це заявив у четвер, 14 травня, прем'єр-міністр Едуар Філіп, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Франція мобілізує інвестиційний план обсягом 1,3 млрд євро. Разом із приватними інвестиціями це забезпечить загалом близько 7 млрд євро фінансування", – заявив прем'єр.

Він додав, що туристичні компанії зможуть отримувати до 10 тис. євро допомоги з Фонду солідарності, створеного для підтримки мікропідприємств у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Загалом, за словами глави уряду, заходи з допомоги туристичній галузі коштуватимуть скарбниці 18 мільярдів євро.

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За даними французького уряду, у галузі туризму задіяно близько 2 млн працівників. Вона приносить 8% ВВП країни.

У 2019 році Францію відвідало 90 мільйонів туристів.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня розпочався перший етап виходу з режиму карантину.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у країні сягнула 178 060, з них померло 27 074 особи.