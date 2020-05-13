Єврокомісія запропонувала систему ваучерів для компенсації невикористаних турпослуг

Європейська Комісія рекомендує запровадити систему ваучерів, які туристичні та транспортні компанії можуть пропонувати споживачам за невикористані послуги як безготівкову компенсацію.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.

«Європейські споживачі можуть бути впевненими: Єврокомісія не знижуватиме ступінь їхніх прав як громадян ЄС на компенсації за скасовані подорожі. Водночас ми рекомендували зробити ваучери більш привабливими для тих, хто вирішить скористатися такою опцією», – зазначив єврокомісар з питань юстиції та захисту споживачів Дідьє Рейндерс.

За оприлюдненими правилами, споживачі мають право обирати між ваучерами або грошовою компенсацією за скасовані транспортні квитки (на літак, потяг, автобус або паром) або за туристичний пакет послуг. Комісія гарантує таке право і водночас рекомендує, як можна зробити ці ваучери більш надійними та привабливими для людей у випадку скасування запланованих подорожей внаслідок пандемії коронавірусу, яка також завдала важкого удару по фінансових спроможностях туристичних операторів.

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Зокрема, передбачається, що ці ваучери будуть захищеними на випадок неплатоспроможності компанії, яка їх видає, та матимуть термін дії щонайменше 12 місяців. Ці ваучери мають бути повністю відшкодовані після завершення цього терміну, якщо їх не вдалося використати впродовж року. Вони також мають надавати пасажирам гнучкість вибору – подорожувати тим же маршрутом, за тими ж умовами в наданні послуг або забронювати інший туристичний пакет послуг такої ж якості. Такі ваучери, за задумом, можуть передаватися іншим туристам.

Для того, щоб забезпечити ліквідність туристичних компаній та ваучерів, які вони видаватимуть, Єврокомісія надала державам-членам гнучкість у використанні такого інструменту, як державна допомога на адресу малих і середніх підприємств. Така політика має гарантувати компенсаційні виплати за послуги, що не були використані у зв’язку із пандемією коронавірусу, зокрема, забезпечити ліквідність туристичних ваучерів за невикористані послуги.

Євросоюз продовжує надавати країнам-членам допомогу з підтримування ліквідності бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, зокрема, шляхом виділення 100 мільярдів євро для забезпечення неповного робочого дня в умовах кризи та збереження робочих місць. На додаток до цього Єврокомісія спільно з Європейським інвестиційним банком мобілізувала та вже зробила доступними 8 мільярдів євро для 100 тисяч підприємств малого бізнесу, які найбільше постраждали від удару коронавірусу.