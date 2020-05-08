Болгарія дозволить туристичні поїздки країною з 13 травня

Болгарія з 13 травня скасує заборону на туристичні поїздки всередині країни й почне відкривати готелі. Це відбудеться після зняття надзвичайного стану, запровадженого два місяці тому через поширення коронавірусу.

Про це заявила міністр туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова, повідомляє агенція Nova.

"З 13 травня, зі скасуванням надзвичайного стану, мій наказ, який забороняє поїздки з метою туризму, також буде скасовано. З огляду на те, що ми надали можливість ресторанам і закладам, у яких є відкриті тераси і зони, працювати", – сказала Ангелкова.

За її словами, всі місця розміщення людей – гостьові будинки та невеликі готелі – теж зможуть працювати відповідно до визначених вимог.

Як підкреслила міністр, цьогоріч Болгарія зробить ставку на внутрішній туризм, щоб допомогти сектору подолати наслідки пандемії коронавірусу.

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Водночас власники готелів вагаються, чи будуть узагалі відкриватися цього туристичного сезону. Адже невизначеність з тим, коли відновиться зовнішній туризм, та можлива низька зайнятість можуть зробити цей бізнес невигідним.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова заявляла, що уряд Болгарії планує відкрити цьогорічний літній туристичний сезон з 1 липня.