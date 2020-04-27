Італійські музеї відкриють у травні, але іноземні туристи їх побачать 2021 року

Влада Італії планує наступного місяця відновити роботу музеїв і головних визначних пам'яток країни, закриті через спалах коронавірусу COVID-19. Водночас міжнародного туризму в країні цьогоріч не буде.

Про це в інтерв'ю La Repubblica заявив міністр культури і туризму Італії Даріо Франческіні, повідомляє lb.ua.

"У травні, не з 4 (числа – ред.), а трохи пізніше (будуть відкриті – ред.) ті музеї і археологічні пам'ятники, які зможуть відповідати вимогам безпеки", – зауважив Франческіні.

Серед тих пам'яток, які, найімовірніше, отримають можливість відновити роботу, міністр назвав Колізей і Помпеї.

З найбільшими труднощами в питанні відкриття зіткнуться театри, кінозали та інші установи культури з обмеженим простором.

"Але ми запевняємо, що жоден театр, кінотеатр, артист не буде забутий. Ми виділяємо спеціальні фонди для їхньої підтримки", – зазначив Франческіні.

За його словами, уряд Італії готовий підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами. Їм, як повідомив Франческіні, будуть надаватися субсидії (до 500 євро на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни.

Водночас говорити про в'їзд в Італію туристів з інших країн поки передчасно, заявив він.

"Буде залежати (відкриття кордонів – ред.) від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави. Міжнародного туризму цьогоріч не буде", – вважає міністр.

Нагадаємо, всі італійські музеї, архітектурні пам'ятки, виставки, заклади культури і дозвілля були закрито 8 березня через поширення коронавірусу COVID-19. Запроваджений владою країни карантинний режим закінчується 3 травня, про його продовження поки не повідомлялося.

Як відомо, Італія – друга у світі країна за кількістю летальних випадків від коронавірусу: станом на 26 квітня у країні від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 26 384 особи. Загалом там було зафіксовано 195 351 випадок коронавірусу.