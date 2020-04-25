Сицилія готова оплатити туристам 50% вартості авіаквитків після завершення карантину

Влада італійського острова Сицилія після завершення пандемії коронавірусу планує оплачувати туристам половину вартості авіаквитків, а також третину рахунку за проживання у готелі в рамках заходів з метою відновлення потоку туристів.

Про це інформує Daily Mail.

"Сицилія платитиме половину вартості авіаквитків туристів, намагаючись заманити до себе відпочивальників після завершення карантину, зумовленого пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада також платитиме за кожну третю добу проживання туриста в готелі.

Крім того, туристам надаватимуть безкоштовні квитки до музеїв та місць археологічних розкопок.

Місцева влада виділить на цю програму 50 млн євро. Через пандемію коронавірусу протягом березня та квітня туристична індустрія острова втратила близько 1 млрд євро.

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Ваучери з пропозиціями та знижками для гостей Сицилії будуть розміщені на місцевому сайті для туристів.