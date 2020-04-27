Чи вдасться українцям відпочити цього літа в Туреччині

Турецький туризм хочуть повернути «у тонус», але звичного «all inclusive» точно не буде

Туреччина провела тиждень туризму, цього року всі його заходи відбувалися віртуально. До пандемії такі сім днів були наповнені різноманітними подіями для приваблення компаній та запрошення до країни щонайбільшого числа туристів. Цього року їх очікували не менше 60 мільйонів, з надією побити черговий рекорд відвідуваності, як відбувається вже кілька років поспіль. Торік відпочинок в Туреччині обрали більш як 1,5 млн українців. Цьогоріч те, чи будуть доступними українським громадянам турецькі курорти й коли, передусім, залежить від ситуації з коронавірусом в обох країнах.

Фото: AA

ЗАНЕПАД ТУРИЗМУ – СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ

За підсумками минулого року за популярністю серед іноземних туристів у світовому масштабі місця розподілилися наступним чином: Франція (90,2 млн), Іспанія (83,8 млн), США (78,8), Китай (67,5), Італія (64,6). Туреччина увійшла до топ-10 – на 6-му місці з показником 52,5 млн. Пандемія помножила цю статистику майже на нуль. Заповнюваність готелів Європи у березні цього року впала до 26,3%, досягнувши мінімуму з часів Другої світової війни. Рівень заповнюваності готелів у турецькій туристичній «мецці» – Анталії в березні 2020 року скоротився майже на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 29%.

Туристичний сезон у Туреччині, який традиційно починали в середині березня, змістили на кінець травня. Але рук не склали – проводять постійні консультації, розробляють можливі сценарії розвитку, підтримують контакт із туроператорами, перевізниками тощо.

Одна з останніх ідей щодо повернення ринку та захисту споживача – сертифікація відповідно до нових умов та міжнародного її визнання. У Туреччині готелі, ресторани, транспортні засоби, музеї та визначні місця, аеропорти, магазини зобов’язують отримувати спеціальні сертифікати, якими підтверджують готовність до прийому туристів. Серед головних вимог: дезінфекція та санітарна обробка, забезпечення засобами індивідуального захисту і можливостей дистанціювання, встановлення теплових камер та систематичні перевірки стану здоров’я персоналу й туристів. Всі готелі повинні мати ризик-менеджерів, які пройдуть підготовку для дій в умовах спалахів, а також більший штат лікарів. Для оперативного реагування при виявленні випадків інфікування коронавірусом, створюють спеціальну мапу медзакладів із реанімаційними відділеннями та апаратами ШВЛ, які прийматимуть туристів.

Окрема увага – транспортній складовій. Туристичні рейси прийматимуть не всі аеропорти. Йде мова також про відведення для туристів окремих терміналів, часові обмеження по прийому літаків, максимальне переведення в онлайн процесів реєстрації на рейси, тощо. Розсадка в автобусах – одна людина на два місця.

Також розглядається питання введення вимоги про в’їзд у країну туристів із обов’язковим оформленням медичних паспортів та вимоги до цього документу.

Фото: AA

ALL INCLISIVE ЗАЛИШИТЬСЯ, АЛЕ ОНОВИТЬСЯ

Традиційно Анталія – найбільш привабливий регіон для відпочинку туристів з України. Тут найбільша кількість великих готелів, що працюють у форматі all inclusive. Цю систему в самій Туреччині піддають критиці вже кілька років поспіль, оскільки комплексне надання послуг суттєво зменшує величину середнього чеку. Грубо кажучи, турист не має потреби виходити за межі готелю й витрачатися на щось більше, аніж передбачено в межах уже оплаченого туру. А от для українського ж туриста такий підхід – серед переваг.

Відмовлятися від all inclusive в Туреччині не збираються, але через масовість системи, її чекають найбільш суттєві трансформації. Передусім, щодо дотримання дистанціювання, нових санітарно-гігієнічних вимог, медичного забезпечення. І тому all inclusive у звичному нам розумінні відходить в минуле. «Шведські столи» планують замінити харчуванням за меню, відомим як a la carte та готовими продуктовими наборами, зокрема на сніданок. Більше не буде черг за їжею та напоями, оскільки як харчування, так і система розваг матиме більш організований та регламентований характер. Варто також забути, принаймні тимчасово, про масові купання та розваги в басейнах, користування аквапарками, щільне заповнення пляжів лежаками. В планах не лише дезінфекція номерів, а й введення вимоги щодо обов’язкового перебування номерів порожніми упродовж доби між виїздом старих та заїздом нових мешканців.

Введення всіх цих змін потребує більшої кількості персоналу й меншої кількості туристів, відповідно подорожчає надання послуг. Пунктом значної економії стане зміна системи харчування і, як наслідок, зменшення кількості харчових відходів. За попередніми підрахунками, це 30-35 млн доларів на рік.

Фото: AA

ВІДНОВЛЕННЯ ПОЧНЕТЬСЯ З ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ

23 квітня, із заходом сонця, мусульмани розпочали місяць Рамадан, який закінчиться 23 травня. Аби громадяни Туреччини могли провести ці дні з рідними, вже пообіцяли повернути в країну 25 тисяч турків із майже 60 країн світу. Орієнтовно до кінця травня вони встигнуть пройти 14-денний карантин і також відправитися на традиційний відпочинок. Закінчення місяця Рамадана має кілька офіційних вихідних, які більшість турецьких громадян воліють проводити поза домом. У туристичній галузі й цього року готуються до такого сценарію. Це стане перевіркою ефективності нововведень та кроком до початку міжнародного туристичного сезону.

Отож, за оптимістичного сценарію, туристичний сезон у Туреччині відкриватимуть з кінця травня для турків та з червня – для іноземців. Це з обмовкою – у разі взяття під контроль та спаду кількості інфікованих у середині – третій декаді травня. Прогнозують, що процес поступового відновлення туризму відбуватиметься щонайменше наступні 45-60 днів. Лиш тоді можна буде підбити перші серйозні підсумки.

На тлі пандемії експерти туристичного ринку прогнозують у найближчі роки «золоту еру» якраз не для all inclusive, а для бутік-готелів, які дають змогу зводити до мінімуму контакти між постояльцями та через невелику кількість людей – краще тримати під контролем ситуацію в разі виявлення інфікувань.

Великим є шанс того, що в топі з’являться й колишні аутсайдери рейтингів, – непопулярні серед масового споживача, наприклад, маршрути зеленого туризму, кемпінги, тощо. Туреччина в цьому ключі виявляла неабияку гнучкість і до пандемії – тут можна знайти відпочинок на будь-який смак та гаманець. Але навряд чи «зелені» туристи зможуть врятувати галузь, яка за масштабами та охопленням рахувала туристів десятками мільйонів, а доходи – десятками мільярдів.

Фото: AA

ПЕРШІ «ЛАСТІВКИ» ПРИЛЕТЯТЬ ЗІ СХОДУ

Процес відновлення авіасполучення, ознайомлення з новими нормами та вимогами на рівні туроператорів триває, але всі конкретні домовленості здійснюватимуться на рівні урядів і профільних міністерств. У Туреччині схиляються до того, що першими гостями стануть туристи з тих країн, де пандемію вже пройдено, а масові карантинні заходи послаблені чи відмінені повністю. Ними можуть стати країни Азії, пізніше – деякі країни Західної Європи, зокрема Німеччина та Австрія. Лише згодом – країни Центральної та Північної Європи. Поки не йде мова про повернення туристів з Ірану, у яких відпочинок у Туреччині користується популярністю.

Невідомою лишається перспектива відновлення туристичного потоку з Великої Британії та РФ, які також у топі за кількістю туристів, через складну ситуацію з коронавірусом у цих країнах.

Тим не менше, у Великобританії вже почали розраховувати обсяги авіаційного сполучення за окремим маршрутами. Наприклад, британський лоукост Jet2 веде мову про літні маршрути за 60 напрямками. Зокрема, до Туреччини – 1,7 млн місць (850 тисяч туристів із врахуванням дистанціювання). Але на рівні держави міністр транспорту застеріг громадян від планування відпусток, поки залишаються в силі карантинні заходи. Подібне попередження отримали й німці від міністра закордонних справ.

Новини про російських туристів для Туреччини теж не особливо втішні – частина туроператорів опинилася на межі банкрутства і подальше існування галузі вирішать час закінчення пандемії, курс валют та купівельна спроможність населення на той момент.

Українські туроператори вже виклали для бронювання путівки в турецькі готелі на червень, з обмовкою про можливі перенесення та відтермінування. Попередній огляд цін дає зробити висновок про незначне їх зниження. Здебільшого, туристів приваблюють не знижками, а додатковими послугами.

Фото: AA

ПАДІННЯ ЦІН ВИЗНАЧАТИМЕ ПОПИТ, АЛЕ ДО ПЕВНОЇ МЕЖІ

Щодо ціноутворення загалом, то воно залежать від багатьох факторів, сукупну дію яких нині прогнозувати непросто. Менші готелі та мережі більш гнучкі в цьому плані, а от окремі власники великих та відомих брендових готельних мереж на ризик йти відмовляються – взагалі схиляються до доцільності повної чи часткової консервації своїх готелів до наступного сезону. Частина вже так і зробили.

Логічно, що забезпечення додаткових санітарно-епідеміологічних заходів (як у готелях, так і на транспорті), збільшення кількості персоналу при зменшенні кількості туристів, хай навіть із більш раціональним харчуванням, навряд чи дадуть змогу для значного демпінгу цін та здешевлення турів. З початком сезону на цей показник впливатиме і попит серед туристів, чим нижчий – тим нижча ціна, але і тут до певної межі.

У Туреччині, попри весь негатив, не втрачають оптимізму забезпечити туристам з окремих країн літній відпочинок та повернути туристичну сферу «в тонус» до кінця року, забезпечивши стабільне відновлення. У цьому ключі безпека та здоров’я стоять на першому місці й ризикувати ними, підриваючи роками здобутий авторитет, ніхто не збирається. Тому Туреччина навряд чи почне перемовини про відкриття кордону та відновлення сполучення з будь-якою країною, яка не подолала піку зростання рівня інфікування, чи неефективно протидіє пандемії, чи не може забезпечити на достатньому рівні діагностику й лікування.

Ще на початку карантину, відповідаючи на популярне в соцмережах запитання: «Куди ви поїдете одразу після карантину», багато хто відповідав – до моря, причому українці часто називали конкретні турецькі курорти. Минулого року кількість співвітчизників, що відвідали Туреччину, зросла на 12% – з 1 млн 380 тисяч до 1 млн 560. Цього року очікували зростання приблизно на тому ж рівні. Коронавірус виявився «смертельним» для цих прогнозів.

Ольга Будник, Анкара