Туристичний потенціал Зони відчуження майже не постраждав

Туристичний потенціал Зони відчуження внаслідок пожеж, що тривають з 4 квітня, майже не постраждав.

Про це під час онлайн брифінгу сказав помічник директора "Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Кирило Гарник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми втратили тільки один об'єкт на туристичному маршруті №11 - піонерський табір "Казковий". Наступного тижня ми відвідаємо цю локацію, встановимо, наскільки цей об'єкт пошкоджений, чи підлягає він відновленню. Загалом туристична галузь у Зоні відчуження майже не постраждала, все буде відновлено", - сказав Гарник.

Він висловив думку, що після завершення карантину туристичний потік у Зоні відчуження відновиться.

Водночас, за даними очевидців, згоріли тролейбус у Копачах, санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Чистогалівка, Крива Гора, Іловниця та інші.

Фото: ДСНС