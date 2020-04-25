Пожежа знищила 5% Чорнобильського заповідника

Під час пожеж у Зоні відчуження, що тривають з 4 квітня, наразі згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

Про це на онлайн брифінгу сказав директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександр Галущенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За попередніми оцінками, постраждало близько 11,5 тис. га південно-західної частини заповідника, що становить близько 5% заповідника. З них ліси - близько 35%, перелоги - 55%, водно-болотні угіддя - 10%. Відповідно до попереднього зонування, це переважно зони антропогенного навантаження та буферні зони", - сказав Галущенко.

За його словами, щодо флори і фауни, то внаслідок інтенсивного горіння були втрачені або сильно пошкоджені певні рослинні групи. Щодо фауни, то негативний вплив буде неістотним, оскільки на час проходження пожеж у більшості ссавців та птахів були ще відсутні кладки яєць, а молодняк не народився. Найбільш вразлива група - птахи, які гніздяться на землях: тетерикові, кулики, водоплавні - у цей час ще не приступили до масового гніздування. Можливі поодинокі випадки загибелі кладок, але є імовірність, що процес буде відновлено.

"Великі ссавці і копитні втекли. На локальному рівні кормова база втрачена, але вони повернуться туди через деякий час. Найбільші втрати - малі ссавці, малі птахи, рептилії, амфібії", - додав Галущенко.

Загалом, наголосив він, тварини повернуться у місця згарищ через 2-3 місяці після пожеж.