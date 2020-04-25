На Запоріжжі горить ліс, вогонь "пройшов" вже 5 гектарів

В Запорізькій області сталася пожежа на 5 га території Кам‘янсько-Дніпровського лісництва.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області.

"Станом на 15:30 в Енергодарі 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки ліквідовують пожежу на території Кам‘янсько-Дніпровського лісництва поблизу дачного кооперативу «Волна». За попередніми даними, загальна площа, охоплена вогнем, складає близько 5 га", - розповіли рятувальники.

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За інформацією ДСНС, наявні одразу декілька осередків загорянь. До ліквідації залучені співробітники та спеціальна техніка Кам'янсько-Дніпровського лісництва. Організовано підвіз води комунальним підприємством міста. На допомогу виїхали підрозділи м. Дніпрорудне та Кам'янки Дніпровської.

Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор наразі немає.

Фото: ДСНС