Голова агентства зони відчуження розповіла про наслідки цьогорічних пожеж

В Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектар територій, з яких 30% становлять ліси.

Про це повідомила голова агентства зони відчуження Катерина Павлова в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Ми можемо констатувати, що вогонь пройшов майже по 20 тисяч гектар, але в ці гектари входять горільники 2015 року. Цей горільник, - на жаль, за ці роки нічого не було зроблено ним, - і він загорівся, як сірники, коли прийшла пожежа", - зазначила Павлова.

За її словами, 30% з охоплених вогнем територій становили ліси, все інше - це поля, трава, озера. Чиновниця також повідомила, що буде створена група, яка повністю аналізуватиме втрати у тваринному світі.

Наразі відомо, що в результаті пожеж у Чорнобильській зоні були пошкоджені деякі пам'ятники архітектури, однак серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо: в цьому місяці від пожеж постраждали кілька областей — Київська, Житомирська, а також зона відчуження. Пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Чорнобильська зона та Житомирська область продовжують горіти, до гасіння пожеж залучено майже 2 тисяч осіб.